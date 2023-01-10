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В Україні зникли два громадянина Британії

Учора журналісти писали про зникнення в Донецькій області двох волонтерів. 

В Україні зникли два громадянина Британії
Фото: armyinform.com.ua

Двоє громадян Великої Британії зникли в Україні. Про це пише CNN із посиланням на МЗС. 

"Ми підтримуємо родини двох британських чоловіків, які зникли в Україні", – заявив речник міністерства. 

Він не надав деталей щодо зниклих або їхнього останнього відомого місця перебування. 

Радіо Свобода пише, що 9 січня українські медіа з посиланням на пресслужбу Нацполіції поширили повідомлення про зникнення в Донецькій області двох британських волонтерів. 6 січня вони виїхали з Краматорська до Соледара, після чого звʼязок із ними зник. Згодом це повідомлення прибрали. 

 У Соледарі нині точаться запеклі бої – окупанти пішли на штурм.

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