В Україні зникли два громадянина Британії

Учора журналісти писали про зникнення в Донецькій області двох волонтерів.

Двоє громадян Великої Британії зникли в Україні. Про це пише CNN із посиланням на МЗС.

"Ми підтримуємо родини двох британських чоловіків, які зникли в Україні", – заявив речник міністерства.

Він не надав деталей щодо зниклих або їхнього останнього відомого місця перебування.

Радіо Свобода пише, що 9 січня українські медіа з посиланням на пресслужбу Нацполіції поширили повідомлення про зникнення в Донецькій області двох британських волонтерів. 6 січня вони виїхали з Краматорська до Соледара, після чого звʼязок із ними зник. Згодом це повідомлення прибрали.

У Соледарі нині точаться запеклі бої – окупанти пішли на штурм.