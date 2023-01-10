Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
ГоловнаСуспільствоВійна

Заявами про "успіхи" в Соледарі Пригожин намагається зміцнити репутацію ПВК "Вагнер", - ISW

Російські джерела намагатимуться просувати як підтверджені, так і сфабриковані успіхи "вагнерівців".

Заявами про "успіхи" в Соледарі Пригожин намагається зміцнити репутацію ПВК "Вагнер", - ISW
Фото: скрін відео

Власник ПВК "ВагнеР" Євгєн Пригожин продовжує використовувати повідомлення про "успіхи" окупантів у Соледарі Донецької області для зміцнення репутації ПВК як ефективної бойової сили.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що група "Вагнера" заявила про захоплення Соледара,  і багато російських джерел обговорювали це як свідчення того, що вагнерівці можуть незабаром оточити Бахмут.

Так, записи бойових дій,  розповсюджені в соціальних мережах 9 січня, показують, що "вагнерівці" беруть участь у  бою зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара. Кілька російських військових блогерів також заявили, що сили групи "Вагнера" відповідають за поквартальне просування в Соледарі та інших важливих населених пунктах на північний схід від Бахмута, а також в межах Бахмута.

9 січня сам Пригожин заявив, що "виключно" підрозділи ПВК займають позиції в Соледарі, і зазначив, що наразі вагнерівці "ведуть запеклі бої за будівлю міської адміністрації".

Аналітики ISW вважають, що Пригожин продовжить використовувати "як підтверджені, так і сфабриковані успіхи"  в Соледарі та Бахмуті для просування свого ПВК як єдиного російського угруповання на війні проти України, здатного досягти відчутних успіхів.

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що  Пригожин хоче взяти під контроль над соляними та гіпсовими шахтами поблизу підконтрольного Україні міста Бахмут.  Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім. Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена грошима, зазначає джерело видання.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара. Він зазначив, що Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також