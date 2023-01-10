Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, – Міноборони Британії

Вони зосередилися на його захопленні задля подальшого оточення Бахмута. Розвідка Британії вважає, що навряд росіянам вдастся оточити Бахмут найближчим часом.

За останні чотири дні російська армія та найманці "Вагнера" мали невеликий тактичний успіх у Соледарі. Схоже, що зараз вони контролюють більшість міста.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

Британська розвідка припускає, що наступ на Соледар для росіян, швидше за все, є спробою охопити Бахмут з півночі та порушити лінії постачання захисникам.

"Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу", – зазначили в повідомленні.

Там додали, щи, попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточити місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну оборону в глибині та контролюють шляхи постачання.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 10, 2023

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр учора повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з "найкращих резервів вагнерівців".

Для посилення сил оборони в Соледарі минулого тижня перебував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.