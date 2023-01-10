Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, – Міноборони Британії

За останні чотири дні російська армія та найманці "Вагнера" мали невеликий тактичний успіх у Соледарі. Схоже, що зараз вони контролюють більшість міста.
Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.
Британська розвідка припускає, що наступ на Соледар для росіян, швидше за все, є спробою охопити Бахмут з півночі та порушити лінії постачання захисникам.
"Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу", – зазначили в повідомленні.
Там додали, щи, попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточити місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну оборону в глибині та контролюють шляхи постачання.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 10, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр учора повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з "найкращих резервів вагнерівців".
Для посилення сил оборони в Соледарі минулого тижня перебував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.