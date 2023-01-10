Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загиблі і поранені (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загиблі і поранені (оновлено)
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
ГоловнаСуспільствоВійна

Пентагон замовив для ЗСУ 14 ракетних систем VAMPIRE

Системи допоможуть українським військовим боротися з ворожими безпілотниками.

Пентагон замовив для ЗСУ 14 ракетних систем VAMPIRE
Фото: l3harris.com

Американська компанія L3Harris Technologies отримала контракт від Міністерства оборони США на постачання Україні 14 багатоцільових систем озброєння VAMPIRE. Вартість контракту становить 40 млн долларів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Системи VAMPIRE дозволять сухопутним військам України націлюватися та збивати ворожі безпілотники та захищатися від наземних загроз супротивника. 

“Системи, замовлені Міністерством оборони, створені для надання критично важливих засобів оборони, щоб допомогти Україні захистити від атак на цивільну інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні.

Чотири системи VAMPIRE мають доставити до Пентагону до середини, а ще десять – до кінця 2023 року.

L3Harris's Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment – це портативний комплект, що не залежить від транспортних засобів і який можна встановити на більшість транспортних засобів з вантажною платформою для запуску вдосконаленої системи високоточної зброї (APKWS) або інших боєприпасів з лазерним наведенням.

Нагадаємо, як повідомило видання Politico, США розглядають можливість відправки бойових броньованих машин Stryker в Україну у межах майбутнього пакету допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також