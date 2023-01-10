Пентагон замовив для ЗСУ 14 ракетних систем VAMPIRE

Американська компанія L3Harris Technologies отримала контракт від Міністерства оборони США на постачання Україні 14 багатоцільових систем озброєння VAMPIRE. Вартість контракту становить 40 млн долларів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Системи VAMPIRE дозволять сухопутним військам України націлюватися та збивати ворожі безпілотники та захищатися від наземних загроз супротивника.

“Системи, замовлені Міністерством оборони, створені для надання критично важливих засобів оборони, щоб допомогти Україні захистити від атак на цивільну інфраструктуру”, – йдеться у повідомленні.

Чотири системи VAMPIRE мають доставити до Пентагону до середини, а ще десять – до кінця 2023 року.

L3Harris's Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment – це портативний комплект, що не залежить від транспортних засобів і який можна встановити на більшість транспортних засобів з вантажною платформою для запуску вдосконаленої системи високоточної зброї (APKWS) або інших боєприпасів з лазерним наведенням.

Нагадаємо, як повідомило видання Politico, США розглядають можливість відправки бойових броньованих машин Stryker в Україну у межах майбутнього пакету допомоги.