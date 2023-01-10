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В Антрациті окупанти вивезли вагітних з пологового будинку і облаштовують там військовий шпиталь

Російські війська вже розмістилися у двох лікарнях Луганська.

В Антрациті окупанти вивезли вагітних з пологового будинку і облаштовують там військовий шпиталь
Обстріляний пологовий будинок у Маріуполі
Фото: AP/Євген Малолетка

В окупованому Антрациті на Луганщині росіяни вивезли вагітних жінок з пологового будинку, аби переобладнати його у військових шпиталь.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначимо, рішення щодо переходу цивільної медицини на обслуговування військових прийнято так званим урядом “ЛНР”. 

Зокрема, російські війська вже розмістилися у Луганській міській багатопрофільній лікарні №3 та міській багатопрофільній лікарні №15.

Також окупанти зайняли низку інших лікарень на тимчасово окупованій частині області. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі лікарні переповнені, людей відмовляються госпіталізувати.

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