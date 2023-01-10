В Антрациті окупанти вивезли вагітних з пологового будинку і облаштовують там військовий шпиталь

В окупованому Антрациті на Луганщині росіяни вивезли вагітних жінок з пологового будинку, аби переобладнати його у військових шпиталь.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Зазначимо, рішення щодо переходу цивільної медицини на обслуговування військових прийнято так званим урядом “ЛНР”.
Зокрема, російські війська вже розмістилися у Луганській міській багатопрофільній лікарні №3 та міській багатопрофільній лікарні №15.
Також окупанти зайняли низку інших лікарень на тимчасово окупованій частині області.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі лікарні переповнені, людей відмовляються госпіталізувати.