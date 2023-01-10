На Київщині чоловік загинув, рятуючи собаку

Чоловік врятував собаку, але сам вибратись з водойми не зміг.

У с. Нижча Дубечня Київської області чоловік пішов під воду, коли рятував собаку, котра провалилась під кригу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Повідомляється, що чоловік пішов гуляти із собаками, після чого одна з тварин повернулася додому мокра та без власника. На березі ставка односельчани знайшли верхній одяг чоловіка та другу собаку.

Рятувальники знайшли 51-річного місцевого жителя під кригою, ознак життя той не подавав.

Поліцейські встановили, що одна із собак провалилась під кригу, і чоловік пішов її рятувати, перед тим знявши верхній одяг. Він зміг витягнути тварину, але сам провалився під кригу, звідки вибратися вже не зміг.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Нагадаємо, 6 січня у с. Білине в Подільському районі Одеської області сталась пожежа, у якій загинули чотири людини, серед них троє дітей.