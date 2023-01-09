У Краматорську в квартирі стався вибух побутового газу

Пожежі немає, потерпілих теж.

У Краматорську стався вибух побутового газу у квартирі.

Про це повідомили в пресслужбі "Донецькоблгазу".

На місці події працюють фахівці. Вони встановлюють причини вибуху та ліквідовують наслідки.

"Пожежі не було, проте є пошкодження через вибухову хвилю", - йдеться в повідомленні.

В облгазі закликали жителів бути обережними і в разі появи запаху газу в приміщенні негайно викликати аварійну газову службу за номером 104.

Нагадаємо, нині у Броварах на Київщині в квартирі вибухнув газовий балон. Раніше схожий інцидент трапився у Волинській області. Тоді постраждали двоє людей.