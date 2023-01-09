Лубінець зустрінеться з Москальковою 12-14 січня

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець орієнтовно 12-14 січня зустрінеться із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою на території Туреччини.

Про це інформує Суспільне.

Дану інформацію підтвердила прессекретарка уповноваженого Тетяна Шелест.

Раніше про майбутню зустріч з Москальковою Лубінець повідомив у телемарафоні.

Лубінець заявив, що планує обговорити із Москальковою питання повернення з російського полону цивільних. За його словами, не можна використовувати щодо цивільних термін “обмін”. Це можна робити лише щодо військовополонених. Їх міняють на основі Женевських конвенцій. Цивільних громадян України РФ має відпустити, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.