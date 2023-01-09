Зловмисники вели спостереження за своєю жертвою і спеціально орендували авто, яке після "справи" мали спалити.

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яка проводила підготовку до замовного вбивства.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Затримані - іноземці. Для справи придбали вогнепальну зброю, орендували авто, яке планували спалити, аби "замести" сліди злочину. Також зловмисники вели спостереження за своєю жертвою, місцем її проживання та визначилися з датою вбивства - 5 січня.

Інформацію про замах поліція отримала на початку грудня 2022 року.

"Правоохоронці провели поліцейську спецоперацію задля затримання учасників злочинного етнічного угруповання та врятування життя чоловікові. 5 січня в Ірпені оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, прокурори Офісу Генерального прокурора за силової підтримки спецпризначенців ДСР затримали двох фігурантів. У них вилучили пістолет з глушником, гранати та фотографію своєї жертви", - розповіли в департаменті.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Іноземцям повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. Також встановлюють замовника та інших учасників, причетних до злочину. Триває слідство.

Нагадаємо, торік у жовтні Національна поліція викрила злочинців, які три роки тому на виїзді з Києва намагалися вчинити замовне вбивство колишнього співвласника Харківської фармацевтичної корпорації.