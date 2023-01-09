У соцмережах поширюють фейкове повідомлення начебто від СБУ із закликом "з'явитися до пункту комплектування ЗСУ"

В офіційних джерелах відсутні згадки про подібні вимоги від Служби безпеки.

У соцмережах поширюють фейкові повідомлення начебто від Служби безпеки із закликом "з'явитися до пункту комплектування ЗСУ".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на фактчекінговий проєкт StopFake.

"У соцмережах поширюють скріншот повідомлення, яке начебто отримують українці за кордоном: "У разі добровільної неявки до пунктів підготовки та комплектування ЗСУ, СБУ буде звертатися до суду з метою депортації військовозобовʼязаного до України", - йдеться в повідомленні.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У ЦСК зазначили, що в офіційних джерелах відсутні згадки про подібні вимоги від Служби безпеки.

У StopFake заявили, що знайшли декілька неточностей. Зокрема, у слові "Служба" автори повідомлення пропустили літеру "л". Скриншот нібито взяли з телеграму, хоча СБУ не надсилає українцям повідомлення через цей месенджер. Крім цього, в Україні офіційна назва органів військового управління, які забезпечують виконання законодавства з військової служби, звучить як "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", а не "пункти підготовки та комплектування".

"Саме повідомлення вперше було опубліковане у телеграм-каналі "Типичная Одесса", що дістав популярності як "одеський" рупор Кремля... Телеграм-канал "Типичная Одесса", який називає себе "одеським", вже неодноразово потрапляв у перелік ворожих телеграм-каналів, складений Центром протидії дезінформації та Головним управлінням розвідки України. Веде канал Олександр Синіцин, який проживає у Рязані (Росія). Колись він мешкав в Одесі, підтримував «Антимайдан» і після подій 2014 року виїхав з України", - зазначають у StopFake.

Нагадаємо, раніше Укренерго спростувало фейк про скасування аварійних відключень світла.

В СБУ повідомили, що викрили понад тисячу поширювачів фейків про війну в Україні з початку повномасштабного вторгнення.