Фінляндія передала 10 броньованих контейнерів для українських рятувальників

Фінляндія передала Україні 10 броньованих контейнерів-укриттів для співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відповідна робоча нарада міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з фінською делегацією пройшла у понеділок, 9 січня, передає Укрінформ.

"Сьогодні у нас в гостях фінська делегація, і моя колега - міністр внутрішніх справ Фінляндії, тут. Зараз ми отримуємо такі спеціальні броньовані контейнери для особового складу піротехніків, які будуть працювати у найгарячіших точках на деокупованих територіях, куди будуть заходити наші війська. Щоб одразу починати розмінування і (дати) можливість повертатися туди цивільним людям", - сказав він.

Зазначимо, що у середині мобільного контейнера розміщено вісім ліжкомісць. Тут є кондиціонер і мікрохвильова піч, також є подача тепла.

Нагадаємо, що Фінляндія готує 12-й пакет військової допомоги Україні у її війні проти Російської Федерації.