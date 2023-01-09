Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
ГоловнаСуспільствоВійна

Фінляндія передала 10 броньованих контейнерів для українських рятувальників

У такому мобільному контейнері розміщено вісім ліжкомісць.

Фінляндія передала 10 броньованих контейнерів для українських рятувальників
Фото: Aliexpress.com

Фінляндія передала Україні 10 броньованих контейнерів-укриттів для співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відповідна робоча нарада міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з фінською делегацією пройшла у понеділок, 9 січня, передає Укрінформ.

"Сьогодні у нас в гостях фінська делегація, і моя колега - міністр внутрішніх справ Фінляндії, тут. Зараз ми отримуємо такі спеціальні броньовані контейнери для особового складу піротехніків, які будуть працювати у найгарячіших точках на деокупованих територіях, куди будуть заходити наші війська. Щоб одразу починати розмінування і (дати) можливість повертатися туди цивільним людям", - сказав він.

Зазначимо, що у середині мобільного контейнера розміщено вісім ліжкомісць. Тут є кондиціонер і мікрохвильова піч, також є подача тепла.

Нагадаємо, що Фінляндія готує 12-й пакет військової допомоги Україні у її війні проти Російської Федерації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також