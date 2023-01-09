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У Мелітополі переодягнені окупанти вишукують учасників спротиву

Ворогів і переодягнених рашистів більше, ніж цивільного населення.

У Мелітополі переодягнені окупанти вишукують учасників спротиву
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Мелітополі фіксують велику кількість переодягнених окупантів, які вишукують учасників місцевого руху спротиву.

Про це заявив міський голова Іван Федоров у Media Center Ukraine - Ukrinform.

Федоров, підкреслив, що переодягнених загарбників більше, аніж цивільного населення.

"За версією місцевих мешканців, які залишилися в тимчасовій окупації, сьогодні ворога та переодягнених рашистів більше, ніж самого цивільного населення, залишилося в тимчасово окупованому місті. Величезна кількість рашистів, агентури є переодягненими: вони прикидаються цивільним населенням, але насправді також роблять роботу щодо ідентифікації супротиву на території міста Мелітополя. Поводять себе неспокійно". - розповів міськйи голова.

Федоров додав, що в місті жителі постійно чують автоматні перестрілки.

"Досить часто рашистська поліція приїжджає на розборки між своїми ж військовими. Це сьогодні стандартна практика", - сказав очільник Мелітополя.

Нагадаємо, днями стало відомо про перестрілку між окупантами в Маріуполі

Раніше в окупованій Киселівці Чорнобаївської сільської громади Херсонської області сталася перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності.

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