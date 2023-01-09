До моргу тимчасово окупованого Мелітополя привезли фуру з тілами убитих окупантів, - міський голова

До моргу тимчасово окупованого Мелітополя 9 січня привезли фуру з тілами убитих російських військових.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг", - зазначив Федоров.

Він додав, що лікарні міста переповнені пораненими рашистами. Їх, за словами міського голови, привезли з Василівки та інших населених пунктів на північ від Мелітополя.

Нагадаємо, днями з Ростова-на-Дону до Кемеровської області РФ прибув потяг із тілами мертвих окупантів. Заповнені рефрижератори мали розвантажити, аби відправити трупи в місцеві морги.