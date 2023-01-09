Повістки на мобілізацію не надсилатимуть у "Дії"

Як працюватиме сервіс електронного військового квитка, говорити поки що зарано.

У Мінцифри пояснили, що зміни у правилах військового обліку не означають, що повістки на мобілізацію будуть відправляти у мобільному застосунку Дія.

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, повідомляє РБК-Україна.

"Але не варто турбуватися. Ні ця постанова, ні якась інша не передбачає надходження повісток через "Дію". У нашому плані роботи поки що немає таких завдань", - зазначив представник міністерства.

Банік пояснив, що нещодавня постанова впорядкувала низку норм щодо нормативів 2016 року, до яких постійно вносилися зміни. У тому числі, пов'язані із реєстрацією місця проживання. Але повістки в додатку не вводили.

"Щодо військового квитка. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх впровадження онлайн у "Дії". Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень", - додав він.

При цьому Банік підкреслив, що як саме впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, говорити поки що зарано. Бо є моменти, які слід доопрацювати разом із Міністерством оборони України.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оновив правила взяття українців на військовий облік. Рішення було ухвалено 30 грудня, але постанову опублікували 3 січня. Зокрема, до документу внесли норму про використання порталу Дія.