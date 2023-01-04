Уряд оновив правила взяття на військовий облік: подати дані до військкомату можна буде через Дію

Серед жінок обовʼязковому обліку поки підлягатимуть лише медикині та фармацевтки.

Кабінет міністрів України оновив правила взяття українців на військовий облік. Рішення було ухвалено 30 грудня, але постанову опублікували 3 січня.

Зокрема, до документу внесли норму про використання Порталу Дія: "У разі декларування/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі з використанням засобів Порталу Дія, органи, що здійснюють реєстрацію/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, здійснюють декларування місця проживання зазначених осіб відповідно до вимог".

У разі коли відомості про призовника, військовозобов’язаного або резервіста не включено до Єдиного державного реєстру, така особа може за власним бажанням подати відомості для включення під час формування декларації про місце проживання з використанням засобів Порталу Дія за умови запровадження інформаційної взаємодії.

Військовому обліку підлягають призовники від 16 (у рік досягнення 17) до 27 років.

Встановлено, що серед жінок зобовʼязані на військовий облік стати лише ті, хто має медичну чи фармацевтичну освіту. Інші – за бажанням. Медикині та фармацевтки, які зараз не стоять на військовому обліку, можуть влаштуватися без нього на роботу до 2026 року.

Крім того, зазначено, що українські дипломатичні представництва за кордоном вестимуть військовий облік серед українців і сприятимуть поверненню військовозобовʼязаних під час мобілізації та воєнного часу.

Нагадаємо, під час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться.