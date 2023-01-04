Підтримка України буде серед пріоритетів політики Байдена у 2023-му, – Білий дім

Одним з пріоритетів зовнішньої політики адміністрації президента США Джо Байдена у 2023 році стане підтримка України.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Сполучені Штати будуть відстоювати приницпи міжнародного порядку, який захищає суверенітет та територіальну цілісність і відкидає агресію – як у Європі, так і у всьому світі, заначила.

На запитання чи бачить Байден перспективу миру в Україну цього року, Жан-П’єр зазначила: “Нічого про Україну без України”.

“Ми всі підтримуємо справедливий світ. Це те, що ми всі підтримуємо. Ви чули, як президент сказав ці слова на прес-конференції (з Володимиром Зеленським, – ред.), – сказала вона.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.