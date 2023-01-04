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ЗСУ ліквідували російський бронетранспортер МТ-ЛБ

Де саме знищили техніку ворога не відомо.

ЗСУ ліквідували російський бронетранспортер МТ-ЛБ
Фото: Вікіпедія

Українські захисники ліквідували російський бронетранспортер МТ-ЛБ.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрції Сергій Братчук.

Хто саме і де знищив техніку ворога він не уточнив.

“Наші захисники влучним пострілом спалили рашистський бронетранспортер МТ-ЛБ”, – написав він у Телеграмі.

Додамо, МТ-ЛБ – це радянський/український плавучий бронетранспортер. Створений для транспортування (перевезення) людей та вантажів, також широко використовується в ролі артилерійського тягача.

Нагадаємо, 2 січня Збройні сили України знищили ще 750 російських загарбників. Загалом уже Росія втратила в Україні близько 108 190 військових.

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