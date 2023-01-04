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Кулеба запросив спортивних чиновників відвідати зруйнувану РФ льодову арену "Альтаїр"

Йдеться про посадовців, які хочуть допустити російських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, бо “політика не має стосуватися спорту”.

Кулеба запросив спортивних чиновників відвідати зруйнувану РФ льодову арену "Альтаїр"
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив спортивних чиновників відвідати зруйнувану росіянами льодову арену "Альтаїр" у Дружківці на Донеччині.

Таке звернення очільник МЗС оприлюднив у Твіттері.

“Запрошую всіх спортивних чиновників, які хочуть допустити російських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, бо, як кажуть, “політика не має стосуватися спорту”, відвідати льодову арену «Альтаїр» у Дружківці, зруйновану “політично нейтральними” обстрілами з боку Росії”, – написав він.

Нагадаємо, російська армія зруйнувала стадіон ввечері 2 січня, завдавши удару по Дружківці. Постраждало дві людини.

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