Йдеться про посадовців, які хочуть допустити російських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, бо “політика не має стосуватися спорту”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив спортивних чиновників відвідати зруйнувану росіянами льодову арену "Альтаїр" у Дружківці на Донеччині.

Таке звернення очільник МЗС оприлюднив у Твіттері.

“Запрошую всіх спортивних чиновників, які хочуть допустити російських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, бо, як кажуть, “політика не має стосуватися спорту”, відвідати льодову арену «Альтаїр» у Дружківці, зруйновану “політично нейтральними” обстрілами з боку Росії”, – написав він.

I invite all sports officials who want to allow Russian athletes to compete in international events because, as they say, “politics should be kept out of sports”, to visit the Altair ice arena in Druzhkivka ruined by Russia’s “politically neutral” shelling. pic.twitter.com/gOTN1JlcML — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 3, 2023

Нагадаємо, російська армія зруйнувала стадіон ввечері 2 січня, завдавши удару по Дружківці. Постраждало дві людини.