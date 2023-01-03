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Росіяни знищили льодову арену у Дружківці, – Федерація хокею України

Від початку війни окупанти зруйнували вже п'ять льодових стадіонів.

Росіяни знищили льодову арену у Дружківці, – Федерація хокею України
Фото: http://fhu.com.ua/

Російська армія ударом ввечері 2 січня знищила льодову арену "Альтаїр" у Дружківці на Донеччині.

Про це повідомили у Федерації хокею України.

“На "Альтаїрі" свої матчі з 2014 року проводив донецький "Донбас", одна з найсильніших команд України до початку великої війни. Дуже продуктивно працювала місцева дитячо-юнацька хокейна школа. Найталановитіші її вихованці входили чи входять до лав юнацької і молодіжної збірних України”, – йдеться у повідомленні.

У Федерації додають, що від початку війни російські окупанти зруйнували вже п'ять льодових стадіонів: донецьку "Дружбу", арени в Маріуполі і Мелітополі, Льодовий палац у Сіверськодонецьк, а тепер "Альтаїр".

Нагадаємо, ввечері 2 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дружківці у Донецькій області, відомо про 2 поранених.

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