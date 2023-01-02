У Херсоні лунають вибухи, - ЗМІ

Більш детальної інформації поки немає.

У звільненому від російських окупаційних військ Херсоні вкотре чутно вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Перше повідомлення про вибухи у Херсоні з'явилося о 22:16.

Згодом, о 22:33, кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи у місті.

Нагадаємо, у Херсонській області ситуація залишається складною. Ворожі війська продовжують підступні атаки – завдають удари по громадам Бериславського та Херсонського районів. За інформацією ГШ ЗСУ від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Тягинка, Новотягинка, Львове, Іванівка, Понятівка, Дар‘ївка, Інгулець, Садове, Інженерне, Антонівка, Станіслав та Херсон.

Росіяни обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами. Окупанти не припиняють бити по Херсону. Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, одна – поранена. Загалом у області минулої доби через ворожі обстріли чотири людини дістали поранення, одна людина загинула.