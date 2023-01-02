Під час роботи в Україні отримав поранення німецький журналіст

Журналіст з Німеччини Бйорн Штрітцель отримав поранення голови, коли працював в Україні.
Про це повідомив сам Штрітцель.
“Дякую за всі повідомлення, я в порядку, тільки поріз на лобі, швидше за все, осколком скла”, - написав він.
Журналіст уточнив, що вечеряв, коли стався вибух. Що саме вибухнуло, Штрітцель точно не може сказати, оскільки ще не знайшов уламків.
Thanks for all the messages, I am fine, just a cut on the forehead most likely by glass splinter.— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023
Was having dinner when the blast happened (not quite sure about the ordnance, haven’t found any debris yet). https://t.co/zk9RRVMkGg
Раніше про поранення журналіста повідомив головний редактор видання Bild Йоганнес Бое.
Він наголосив, ця ситуація є нагадуванням про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб сказати правду.
Нагадаємо, 2022 року у світі було вбито 67 журналістів і співробітників ЗМІ, з них 12 - в Україні.