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Під час роботи в Україні отримав поранення німецький журналіст

Поранення журналіста не є небезпечним.

Під час роботи в Україні отримав поранення німецький журналіст
Фото: Бйорн Штрітцель

Журналіст з Німеччини Бйорн Штрітцель отримав поранення голови, коли працював в Україні. 

Про це повідомив сам Штрітцель. 

“Дякую за всі повідомлення, я в порядку, тільки поріз на лобі, швидше за все, осколком скла”, - написав він.

Журналіст уточнив, що вечеряв, коли стався вибух. Що саме вибухнуло, Штрітцель точно не може сказати, оскільки ще не знайшов уламків. 

Раніше про поранення журналіста повідомив головний редактор видання Bild Йоганнес Бое.  

Він наголосив, ця ситуація є нагадуванням про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб сказати правду. 

Нагадаємо, 2022 року у світі було вбито 67 журналістів і співробітників ЗМІ, з них 12 - в Україні.

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