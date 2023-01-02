Під час роботи в Україні отримав поранення німецький журналіст

Поранення журналіста не є небезпечним.

Журналіст з Німеччини Бйорн Штрітцель отримав поранення голови, коли працював в Україні.

Про це повідомив сам Штрітцель.

“Дякую за всі повідомлення, я в порядку, тільки поріз на лобі, швидше за все, осколком скла”, - написав він.

Журналіст уточнив, що вечеряв, коли стався вибух. Що саме вибухнуло, Штрітцель точно не може сказати, оскільки ще не знайшов уламків.

Thanks for all the messages, I am fine, just a cut on the forehead most likely by glass splinter.

Was having dinner when the blast happened (not quite sure about the ordnance, haven’t found any debris yet). https://t.co/zk9RRVMkGg — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

Раніше про поранення журналіста повідомив головний редактор видання Bild Йоганнес Бое.

Він наголосив, ця ситуація є нагадуванням про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб сказати правду.

Нагадаємо, 2022 року у світі було вбито 67 журналістів і співробітників ЗМІ, з них 12 - в Україні.