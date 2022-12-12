Із 67 журналістів, убитих цьогоріч у світі, 12 загинули в Україні

Цього річ у світі було вбито 67 журналістів і співробітників ЗМІ, з них 12 - в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародної федерації журналістів.

У 2021 році цифра становила 47 убивств.

За словами генерального директора МФЖ Ентоні Белланджера, сплеск убивств журналістів та інших працівників ЗМІ є "серйозною причиною для занепокоєння та ще одним тривожним закликом до урядів у всьому світі вжити заходів на захист журналістики, одного з ключових стовпів демократії".

Він зазначив, що бездіяльність лише додає сміливості нападникам. Белланджер також заявив, що настав час Генасамблеї ООН ухвалити Конвенцію МФЖ про безпеку та незалежність журналістів.

Водночас щонайменше 375 журналістів і співробітників ЗМІ перебувають за ґратами. Серед країн-лідерів за кількістю арештованих - Китай та його союзники в Гонконгу (84), М'янма (64), Туреччина (51), Іран (34), Білорусь (33), Єгипет (23), Росія та окупований Крим (29), Саудівська Аравія (11), Ємен (10), Сирія (9) та Індія (7).

У список загиблих в Україні журналістів і працівників сфери медіа МФЖ внесла Ігоря Гуденка, Євгена Сакуна, П’єра Закжевські, Олександру Кувшинову, Брента Рено, Оксану Бауліну, Макса Левіна, Мантаса Квадарявічюса, Євгенія Баля, Романа Нежиборця, Зореслава Замойського та Фредеріка Леклерк-Імхофа.

Нагадаємо, оперативника ФСБ підозрюють у катуванні українського журналіста Владислава Єсипенка в Криму.

Раніше в Туреччині затримали журналістку ATR Гульсум Халілову за запитом Росії.