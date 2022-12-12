В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає

Водночас УЗ планує з наступного року розпочати перейменування регіональних філій "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця".

В офіційних документах Укрзалізниці відсутня така назва вокзалу Харкова як "Південний вокзал".

Про це повідомила депутатка Харківської обласної ради Галина Куц на результатами звернення до УЗ.

Вона зазначила, що зверталася щодо перейменування "колоніальних топонімів на Укрзалізниці".

"Пояснювала, що наявність колоніальних топонімічних маркерів на мапі Харкова (на кшталт "Південна залізниця", "Південний вокзал") слугує своєрідним запрошенням для російського агресора, який аргументує свою агресію тим, що просто повертає "південні" території. Бо навіть з точки зору географічного розташування незрозуміло, чому Харків вважається Півднем", - написала Куц у Facebook.

Як ідеться у відповіді Укрзалізниці на депутатське звернення, "Вокзал станції Харків-Пасажирський... не використовує у своїй назві або інших реквізитах слово "Південний" чи будь-яких його варіацій".

Крім цього, в УЗ зазначили, що будуть перейменовувати регіональні філії в межах Програми дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту. Йдеться про "Південну залізницю" і "Південно-Західну залізницю". Перейменування триватиме у 2023-2024 роках.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця ініціювала перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.

Водночас представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував повернути Росії її історичну назву - Московія.