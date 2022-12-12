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Рада ЄС збільшить на 2 млрд євро Фонд миру, з якого допомагають Україні зброєю

Україна вже отримала від Європейського фонду миру 3,1 млрд євро.

Рада ЄС збільшить на 2 млрд євро Фонд миру, з якого допомагають Україні зброєю
Фото: ukrinform.ua

Рада Європейського Союзу погодила 12 грудня рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 2 млрд євро.

Про це повідомляє сайт Європейської Ради. 

Зазначається, що міністри країн ЄС вирішили збільшити граничний рівень фінансових витрат на 2 млрд євро у 2023 році з можливістю подальшого збільшення. До 2027 року граничний рівень становитиме до 5,5 млрд євро.

"Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш ніж за два роки Європейський фонд миру довів свою цінність. Це повністю змінило спосіб підтримки наших партнерів в обороні", – заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Остаточне рішення про збільшення фонду буде ухвалене на початку 2023 року.

 

Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами ЄС для фінансування операцій із підтримання миру. Україна отримала від Фонду загалом 3,1 млрд євро.

Нагадаємо, станом на листопад бюджет Європейського фонду миру був витрачений і розпланований на 85-86%. 

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