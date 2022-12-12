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МАГАТЕ завершило перевірку трьох українських АЕС

На Запорізькій АЕС залишаються представники МАГАТЕ.

МАГАТЕ завершило перевірку трьох українських АЕС
МАГАТЕ
Фото: Укрінформ

Експерти МАГАТЕ завершили роботу на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Зазначається, що команди фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії з 29 листопада по 9 грудня оцінювали стан ядерної та радіаційної безпеки й захищеності атомних станцій в умовах військової агресії Росії. Також перевіряли систему фізичного захисту, аварійну готовність і реагування, а ще логістику та зв'язок.

“Енергоатом висловлює вдячність представникам МАГАТЕ за докладені зусилля для забезпечення безпеки українських АЕС в умовах військової агресії Росії й захоплення нею найбільшої в Європі Запорізької станції. Наразі на ЗАЕС перебувають два представники МАГАТЕ”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що Агентство посилить свою присутність на всіх ядерних майданчиках України для захисту енергетичної інфраструктури.

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