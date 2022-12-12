Росіяни бʼють безпілотниками по ночах у надії уникнути ППО, – Ігнат

Для боротьби з ворожими БпЛА найкраще підходять засоби з РЕБ.

Тактика Росії у застосуванні іранських дронів не змінилася, але тепер вони запускають їх не з півдня, а з інших напрямків. Після кількатижневої паузи ворог уже двічі здійснив масовані удари такими безпілотниками.

Під час першої атаки протиповітряна відпрацювала успішніше, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Вони застосовують відповідно до тієї обстановки, що змінилась на півдні країни, вони почали їх застосовувати з інших напрямків. Це східна частина узбережжя Азовського моря", – повідомив він.

Стосовно можливих ракетних ударів Ігнат зазначив, що противник не полишив планів їх завдавати. Росія розосередила свою авіацію, але загрози ще є.

"Все одно їм потрібні певні паузи, щоб накопичувати і планувати ті удари. Будемо готуватись і зустрічати ті удари, як це Повітряні сили роблять постійно", – заявив він.

Ігнат додав, що росіяни запускають дрони уночі, щоб знизити ефективність ППО. Тому для боротьби з ворожими БпЛА найкраще підходять ті засоби ППО, які мають радіолокаційну боротьбу – це ракетні комплекси, зокрема С300 та засоби, надані нашими партнерами – Gepard, IRIS-T.

Нагадаємо, після тритижневої паузи вночі з 6 на 7 грудня Росія вчинила нову масовану атаку з використання іранських безпілотників. Сили оборони збили 17 апаратів, з них 14 – Shahed-136. Того ж дня агентство dpa з посиланням на дипломатів у ООН написало, що Росія, ймовірно, замовила в Ірану ще сотні безпілотників та ракет. Перші постачання ударних БпЛА іранці здійснили в серпні. У жовтні зʼявилася інформація, що Тегеран погодив передачу нової партії безпілотників і вирішив продати Москві ще й балістичні ракети.

На думку британської розвідки, відновлення ударів іранськими БпЛА свідчить про те, що Росія отримала нову їх партію.

Друга атака іранськими Shahed відбулася в ніч на 10 грудня.