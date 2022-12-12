Відправником зазначена та сама адреса, що й в інших пакунках із погрозами на адресу українських посольств і консульств.

Вранці 12 грудня до посольства України в Греції надіслали закривавлений пакунок. Адреса відправника – та сама, що на решті конвертів із погрозами, які розіслали українським дипломатам – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

Грецька поліція вже розпочала слідство. Про це в фейсбук повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Україна очікує на пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

"Загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах: 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків", – підсумував Ніколенко.

Цей "поштовий терор" проти українських посольств і консульств розпочався у минулому місяці. 30 листопада листа із піротехнічним матеріалом надіслали до посольства у Мадриді. Він був призначений послу, але вибухнув у руках працівника установи, що перевіряв посилку.

Після цього іспанські правоохоронці повідомили, що листи з піротехнічним матеріалом також отримали премʼєр-міністр Іспанії, посольство України в Мадриді, збройна компанія, продукцію якої постачали українцям, міністерство оборони, база ВПС і посольство США.

На початку грудня листи з погрозами отримали інші дипломатичні установи. Посилки були закривавлені. По 7 грудня було виявлено 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що зазвичай відправлення відбувалося із поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК.