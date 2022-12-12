Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки. Крім того, міністр оборони упевнений, що росіянам не вдасться схилити українську владу до переговорів на своїх умовах за допомогою терору цивільного населення.

Про це Олексій Резніков заявив під час пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

"Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити… Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови”, - пояснив міністр.

Він зазначив, що українські Збройні сили не планують зупиняться. За його словами, коли ґрунт стане більш твердим, українські бійці продовжать звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік.

Крім того, міністр оборони упевнений, що росіянам не вдасться схилити українську владу до переговорів на своїх умовах за допомогою терору цивільного населення.

Нагадаємо, Міністерка фінансів США Джанет Єллен сигналізувала, що адміністрація президента США Джо Байдена готова продовжувати шукати мільярди доларів для допомоги Україні, поки вона бореться з російським вторгненням та ракетними атаками.

Раніше президент США Джо Байден у вчорашній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що США надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України. Минулого тижня Вашингтон оголосив новий пакет допомоги українцям сумою в $275 млн. З січня 2021 США надали допомоги Україні на суму в понад 20 млрд.