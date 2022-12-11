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Зеленський і Макрон обговорили "формулу миру"

Також йшлося про співпрацю в оборонній сфері.

Зеленський і Макрон обговорили "формулу миру"
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Франції Еммануелем Макроном ситуацію в енергетичній сфері України.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Зеленського у Telegram.

"Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - написав президент.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Раніше Макрон розповів, що знову збирається поговорити з російським президентом Володимиром Путіним. Він вже зазначав, що буде вести з ним переговори, "коли це буде необхідно".

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