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Порошенко обговорив з керівництвом Українського кокусу в Конгресі США постачання зброї та членство України в НАТО

А також санкції проти "вагнерівців".

Порошенко обговорив з керівництвом Українського кокусу в Конгресі США постачання зброї та членство України в НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко у Вашингтоні зустрівся з керівництвом Українського кокусу в Конгресі США. Про це він повідомив у Facebook, зазначивши, що американські конгресмени підтвердили: Сполучені Штати і надалі всіма можливостями підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

«Ми детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби української армії. Відзначив ефективність допомоги Вашингтона та союзників, яка була важливою як тоді, коли створювали нову українську армію, – так і сьогодні, коли наша армія потребує більше зброї для нашої перемоги над Росією», – зазначив Порошенко.

Він додав, що також наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони України та надання артилерійських систем середньої і великої дальності.

«Але найголовніший фактор безпеки для України – це безумовно членство в НАТО: про це наголошую на всіх зустрічах. Переконаний, що кожні такі переговори наближають членство України в НАТО», - написав експрезидент.

Порошенко зазначив, що також обговорювалася можливість законодавчої ініціативи про визнання групи Вагнера терористичною організацією. Окремо експрезидент звернувся з проханням щодо запровадження санкцій проти митрополита Кирила.

«Як завжди вражений справжньою відданістю друзів України в Конгресі США та їх готовністю максимально допомагати Україні – і у відсічі ворогу, і в демократичних реформах, у тому числі забезпеченні свободи ЗМІ та верховенства права, зміцненні внутрішньої єдності в нашій державі», – резюмував Порошенко.

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