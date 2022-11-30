Умовою розгляду членства України в НАТО є її перемога над РФ, – Столтенберг

Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога у війні з Російською Федерацією.

Про це заявив на брифінгу у Бухаресті генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Що ви не думали б про те, коли Україна може стати членом (альянсу – ред.), попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є щоб Україна перемогла. І ми допомагаємо, щоби це сталося в цей момент. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним, усім, що потрібне українцям для самооборони. Це безпосереднє найважливіше завдання для союзників", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що для перемоги України союзники мають мобілізуватися наскільки можливо, коли йдеться про військову, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку України.

"Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами закордонних справ країн НАТО. Очільник української дипломатії розповів їм про потреби нашої країни під час воєнної зими.

Північноатлантична рада заявила, що Росія несе повну відповідальність за війну з Україною, грубе порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН.