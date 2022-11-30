Кулеба зустрівся з міністрами НАТО: союзники оголосили про нову допомогу

Україну зобов’язалися підтримувати стільки, скільки буде потрібно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами закордонних справ країн НАТО. Очільник української дипломатії розповів їм про потреби нашої країни під час цієї важкої зими.

Про це він написав у Твіттері.

Зустріч відбулася з ініціативи генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

“Союзники оголосили про нові поставки та зобов’язалися підтримувати нас стільки, скільки буде потрібно”, – зазначив Кулеба.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

“Перемога України забезпечить усім мир і безпеку”, – додав він.

“Нам потрібна протиповітряна оборона, IRIS, “Яструби”, “Патріоти” і потрібні трансформатори (для наших енергетичних потреб)", – сказав журналістам Кулеба на полях засідання НАТО.

“Коротко: Патріоти та трансформери – це те, що найбільше потрібно Україні”, – додав він, пише Reuters.

Нагадаємо, у заяві Північноатлантичної Ради йдеться, що Росія несе повну відповідальність за війну, грубе порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН.

Глави МЗС країн мають обговорити у Бухаресті посилення ППО для України.