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З початку року у Києві висадили 4 750 дерев, - КМДА

Також устолиці висадили більше 50 тисяч кущів.

З початку року у Києві висадили 4 750 дерев, - КМДА
Фото: EPA/UPG

Попри складну економічну та безпекову ситуацію у країні, в Києві продовжувалися роботи з озеленення міста.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Всього від початку 2022 року працівники столичних комунальних підприємств висадили 4 750 дерев та 53 тис. кущів. 

“Особливо приємно, що в цьому році значну частину зелених насаджень місту передали меценати. Сподіваюся, така тенденція збережеться і у прийдешньому році”, – сказав і начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Нагадаємо, КМДА закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.

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