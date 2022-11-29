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Київ повернувся до стабілізаційних відключень за графіками

Київські електромережі обіцяли постаратися не відключати групи більше ніж на чотири години за раз. 

Київ повернувся до стабілізаційних відключень за графіками
Фото: EPA/UPG

Київ повернувся до стабілізаційних відключень електроенергі, що відбуваються за графіками. Відповідне розпорядження дали в НЕК "Укренерго", повідомили на сайті ДТЕК.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", – запевнили в компанії. 

Графік відключень кияни можуть знайти за посиланням. Для кожної групи передбачено три вимкнення електроенергії на добу. 

Нагадаємо, що екстрені відключення замість стабілізаційних тривали з 23 листопада. Вони були впроваджені через російську терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру. 

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