Київ повернувся до стабілізаційних відключень за графіками

Київські електромережі обіцяли постаратися не відключати групи більше ніж на чотири години за раз.

Київ повернувся до стабілізаційних відключень електроенергі, що відбуваються за графіками. Відповідне розпорядження дали в НЕК "Укренерго", повідомили на сайті ДТЕК.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", – запевнили в компанії.

Графік відключень кияни можуть знайти за посиланням. Для кожної групи передбачено три вимкнення електроенергії на добу.

Нагадаємо, що екстрені відключення замість стабілізаційних тривали з 23 листопада. Вони були впроваджені через російську терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру.