Втрати Росією особового складу перевищили 88 тисяч, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали 88 380 осіб. З минулу добу сили оборони ліквідували 480 осіб.
Про це повідомив у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ. Також росіяни втратили учора три танки, а загалом – 2911.
Загальні втрати:
- бойових броньованих машин – 5866 (+5)
- артилерійських систем – 1901 (+2)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 280 (+2)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0)
- крилаті ракети – 531 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7)
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, великих втрат ворог зазнає в Луганській і Донецькій областях. На тимчасово окупованих частинах півдня сили оборони також завдають влучних ударів по місцях зосередження техніки і особового складу.