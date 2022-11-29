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Окупанти звозять ОМОН на окупований південь України для мобілізації чоловіків

Підрозділи Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини.

Окупанти звозять ОМОН на окупований південь України для мобілізації чоловіків

Росіяни звозять мобільні загони особливого призначення Російської гвардії (ОМОН) для проведення мобілізації чоловіків на окупованих територій південних областей України.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема підрозділи ОМОН з Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини разом з працівниками воєнних комісаріатів з “ЛНР” та “ДНР”. Відомо про їх розташування в селі Красне Каховського району.

“Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами рф. Проте не виключно, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву  закликають мешканців ТОТ “залишити регіон й не ставати ресурсом для ворога”.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у Росії найближчим часом можлива нова хвиля мобілізації.

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