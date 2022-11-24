У Росії найближчим часом можлива нова хвиля мобілізації, - Генштаб

Військово-політичне керівництво РФ підготувало документ “Висновки війни з НАТО в Україні”, який розповсюджується серед військовослужбовців. У ньому вказуються, в тому числі, недоліки в російській армії та зазначається необхідність мобілізації 5 млн росіян для перемоги у війні.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає "Укрінформ".

"Частина даного шедевру (“Висновки війни з НАТО в Україні” - ред.) серед іншого висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ, серед яких - неспроможність командирів командувати особовим складом у військах, незадовільний стан дисципліни та бойової підготовки, застарілість озброєння та військової техніки, неможливість прийняття командирами рішень без обов'язкового погодження з командуванням тощо. Водночас в кожному документі зазначається, що Сили оборони України мають досить високий рівень оснащення, а їх командири на усіх рівнях можуть самостійно приймати рішення в бойових умовах. Також в документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення росією перемоги чисельний склад її армії має становити близько 5 млн військовослужбовців", - розповів Громов.

Він відзначив, що за оцінками окремих офіцерів, це може означати проведення найближчим часом чергової хвилі мобілізації та запровадження в Росії воєнного стану.

Відповідаючи на питання, чи формують в Генштабі ЗСУ документ щодо потреб Сил оборони у разі збільшення чисельності ворожої армії, Громов зазначив, що така робота ведеться постійно.

"Одним з моментів планування будь-яких подальших бойових дій є безпосереднє визначення потреби в озброєнні, запасах пального, в боєприпасах та інших матеріально-технічних потребах. Генеральний штаб з першого дня війни проводить такі розрахунки, ці розрахунки уточнюються в залежності від витрат озброєння та військової техніки, витрат матеріально-технічних засобів під час ведення бойових дій, а також з урахуванням матеріально-технічної допомоги, що надходить нам від країн-партнерів. Розрахунки проводяться майже щоденно. Потреби є, вони зазначені нашим партнерам на міжнародному рівні, Генштаб плідно працює з нашими партнерами", - зазначив Громов.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації, в РФ спостерігається різке зростання скарг населення на депресію. Після 21 вересня, коли Путін оголосив часткову мобілізацію, різко зросла кількість росіян, які скаржаться на тривожний стан, порушення сну, знижений настрій і занепад сил, а також нерозуміння, як жити далі й будувати плани на майбутнє.

Наразі, росіяни повернули військову підготовку школярів, щоб посилити "патріотизм" призовників.