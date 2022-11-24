У Києві 70% житлових будинків знаходяться в режимі аварійного відключення світла, - КМДА

Cтаном на ранок, було відновлено подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

При цьому зазначається, що ДТЕК частково відновив електропостачання в столиці після вчорашнього масованого обстрілу росіян.

"Водночас за вказівкою системного оператора НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Cтаном на ранок, було відновлено подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури - перш за все, водопостачання та лікарень. Наразі продовжують працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання.

За ніч було відремонтовано дві транзитні лінії, що подають напругу на лівий берег Києва. Станом на другу половину дня продовжується ремонт ліній ДТЕК "Київські електромережі", які були пошкоджені через атаку. Зазначається, що це дозволить відновити подачу електроенергії для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора.

При цьому водопостачання в усіх районах столиці відновлено. Подекуди фіксуються проблеми з тиском води в мережі.

Ремонтні та аварійні бригади Києва працюють над відновленням теплопостачання у посиленому режимі.

Нагадаємо, електро- і водопостачання зникли в столиці унаслідок учорашніх російських ударів. Разом із водою і світлом здебільшого зникло опалення. Через удари по столиці загинули три людини, поранені 10. В Київській області ракета влучила в багатоповерхівку: постраждали 35 мирних людей, загинули шестеро людей.