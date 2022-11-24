СБУ провела обшуки в енергетичній компанії з російськими власниками

Співробітники Служби безпеки спільно з ДБР провели обшуки в енергетичній компанії, кінцевими бенефіціарами якої є громадяни РФ, які водночас є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві", - йдеться у повідомленні.

Серед її власників колишній віцеспікер Ради РФ та власник футбольного клубу ЦСКА, колишній Віцеспікер Держдуми Росії, а також представник криміналітету РФ, так званий "злодій у законі".

Ці особи спільно з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність. Таким чином створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора.

Спецслужба повідомляє, що слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за наступними статтями КК України:

ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 190 (Шахрайство);

ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності);

ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ст. 258-5 (Фінансування тероризму);

ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);

ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

"Відтак дії правоохоронців спрямовані на мінімізацію впливу РФ на енергосистему нашої держави, яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону", - резюмують повідомлення в СБУ.

Раніше СБУ запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї і антикваріату, які належать президенту Мотор Січ. Усе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту.