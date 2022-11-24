Електрика подана до всіх областей України, – Офіс президента

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що постачання електрики відновлено до всіх областей України.

У Телеграм він написав, що спершу живлення підключили до об’єктів критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів.

В регіонах розгорнули 4 000 так званих пунктів незламності. Це спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів 23 листопада було припинено електропостачання до деяких обласних центрів. Знеструмленим опинився і Київ. Знеструмлені були всі українські АЕС – їх запуск заплановано на вечір.