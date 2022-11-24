До 15 000 силовиків Білорусі готові воювати проти України

Але більшість особового складу не хоче брати участь у війні.

Росія продовжує вживати заходів для подальшого ведення війни. Росіяни відновлюють військову техніку, накопичують боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, готують мобілізованих для перекидання на фронт.

Вчора Україна зазнала чергового масованого удару по обʼєктах інфраструктури в східному, центральному та західному регіонах. Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив на брифінгу.

Путінська армія має на меті позбавити тепла і електроенергії українців. Громов зазначив, що, мабуть, вся енергія, що не залежить під пічного опалення і дров – це поза межами розуміння населення більшості міст і сіл Росії. Ворогу легше воювати з теплостанціями і житловими будівлями, ніж з ЗСУ. Противниками окупантів є цивільне населення і навіть дводенне немовля.

Угруповання сил оборони України в межах Волинської, Житомирської, Рівненської, Сумської і Чернігівської областей продовжує вести стабілізаційну операцію. На території Білорусі і прикордонних областях Росії формування ударних угруповань для відновлення наступу не відмічається.

У межах розгортання спільного угруповання військ РФ і Білорусі на білоруській території продовжують перебувати понад 9000 російських військових і понад 250 одиниць військової техніки. В основному вони зосереджені в районах полігонах.

Білорусь до 28 листопада продовжила перевірку боєготовності збройних сил. Вона триває з травня. Готовність білоруських збройних сил самостійно вести бойові дії оцінюється як низька. Більшість особового складу не хоче брати участь у війні, але 10-15 000 особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у війні проти України. Насамперед – через привабливість грошового забезпечення.

У повітряному просторі Білорусі продовжуються польоті Мігів, які є носіями "Кинджалів".

Противник поширює інформацію про можливе так зване загострення обстановки на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. Росія стверджує, що НАТО і Україна "зажадають захопити прикордонні райони Білорусі і Росії".

На тлі цього російські війська у Білгородській області мають встановити мінно-вибухове загородження, щоб не допустити "українські ДРГ". Враховуючи це, можуть бути російські провокації на кордоні.

За тиждень Росія здійснили 30 обстрілів прикордонних території. Окупанти майже щодня стріляють по окремих населених пунктах Сумської і Чернігівської областей.

Найскладніша ситуація – на сході України, де за тиждень відбулося більше 200 бойових зіткнень. Для досягнення окупаційних планів ворог зосереджується на Сіверському та Бахмутському напрямках, щоб оточити Бахмут і створити умови для окупації Донецької області.

Водночас ворог намагається повернути втрачені позиції на Купʼянському напрямку. Штурмові дії були безуспішними. Цього тижня у районі Стариці Харківської області сили оборони припинили спробу проникнення ДРГ углиб України.

Завдяки умілим діям сил оборони України вдалося змусити росіян відмовитися від наступальних дій у районах Білогорівки, Верхньокамʼянського і Спірного.

Однак окупанти били по цивільній інфраструктурі і позиціях наших військ.

На Бахмутському напрямку захисники України героїчно тримають оборону і стримують масований наступ ворога в районах Виїмки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Опитного, Кліщіївки, Озерянівки, Зеленопілля, Курдюмівки.

Ворог бив по наших позиціях, зокрема біля Бахмута.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог завдав авіаударів біля шістьох населених пунктах. Захисники стримували наступ окупантів. 22 листопада противник силами до мотострілецької роти за підтримки танків і БМП і артилерії робив спроби прорвати оборону біля Невельського. Захсиники знищили до пʼяти танків, 10 БМП. Окупанти зазнали втрат у особовому складі.

На Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках наступів не було, але росіяни влаштували масовані обстріли та удари. На лівобережній частині Херсонської області ворог намагається наростити оборону. За тиждень відмічена передислокація російських підрозділів з території Херсонської області на інші напрямки.

Ворог приділяє увагу і інформаційній складовій війни. Окупанти підготували документ під назвою "висновки війни з НАТО в Україні". Крім того, в Росії найближчим часом можуть зробити нову хвилю мобілізації та оголосити воєнний стан.

Також у Росії провели звільнення військових посадовців, які відповідали за матеріально-технічне забезпечення.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія може влаштувати теракт на обʼєктах інфраструктури Білорусі. Зокрема, на АЕС.