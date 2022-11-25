У Києві затримали агента Росії, який мав готувати диверсії

Затриманий є колишнім міліціонером, який після вторгнення до Криму перейшов на бік окупанта.

У Києві затримали російського агента, який приїхав з Криму готувати диверсії. Зловмисник прибув до столиці з окупованої території за місяць до повномасштабного вторгнення.

Під виглядом відвідування родичів він певний час перебував у "сплячому режимі". Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Спецслужба виявила чоловіка, коли він отримав вказівку діяти.

Затриманий є колишнім співробітником розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. За даними слідства, ФСБ доручила зловмиснику збирати розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні. СБУ додала, що після захоплення Криму зловмисник перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого так званого управління поліції Росії. Зрадник пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію. За даними слідства, "зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл". Співробітники СБУ своєчасно викрили його, задокументували незаконні дії і затримали в результаті багатоетапної спецоперації. Під час обшуку правоохоронці виявили:

внутрішній паспорт громадянина Росії та російський паспорт для виїзду за кордон

мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний Телеграм-канал

матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українські правоохоронці регулярно виявляють ворожих поплічників, які мали збирати розвідувальні дані та сприяти Росії.