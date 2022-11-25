Головне за ніч. П’ятниця, 25 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини і Миколаївщини, Київ без світла.

Країна все ще не оговталася після масованої ворожої атаки на українську інфраструктуру, що сталася 23 листопада. Частково або повністю знеструмленими лишаються тисячі населених пунктів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Ворог завдав шістьох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українська авіація продовжує нищити загарбників. Минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 25 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали 86 150 осіб. 430 окупантів наші Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському і Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі 25 листопада ворог обстріляв передмістя Запоріжжя. Цього разу ракети влучили поруч із лікарнею.

“На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон”, – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області 23 листопада загинуло немовля, поранено жінку і двох лікарів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків.

Російські окупанти вночі обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.

"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів. Люди цілі. Деталі обстрілів уточнюються", - повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Російські військові близько 00:08 обстріляли з ракетних систем залпового вогню портову акваторію і населений пункт Очаківської громади Миколаївської області.

Пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку. "Одна людина отримала контузію", – повідомив голова ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно тихо.

Другий енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної електромережі України на мінімально контрольований рівень потужності.

Водночас, за словами голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, у п’ятницю, 25 листопада, через відсутність потужності все ще не буде можливості підключити промисловість.

Нагадаємо, на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі спрацював аварійний захист. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.

Станом на 8:30 50% житлового фонду Києва "працювало в режимі аварійного відключення електроенергії", повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Водопостачання в столиці відновлено повністю, однак подекуди все ще може спостерігатися понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах.

"Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації. Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі", – йдеться в повідомленні.

Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Звʼязок зʼявиться в усіх районах, коли стабілізується система.

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