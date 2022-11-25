​Росіяни вночі випустили по Нікопольщині понад 70 снарядів із "Градів" та важкої артилерії

Російські окупанти вночі обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Telegram глава ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів. Люди цілі. Деталі обстрілів уточнюються", - написав він.

У решті районів ніч пройшла з тривогою, але без атак. Однак зазначається, що зараз лунає сирена.

"Будьте у безпечних місцях. Бережіть себе!", - додав Резніченко.

Нагадаємо, російські обстріли Дніпропетровщини тривають. Днями окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, скерували туди понад 30 снарядів. Постраждалих не було. А пізніше через російські обстріли у Дніпропетровській області були знеструмлені водоканали.