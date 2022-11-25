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Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях температура до +3°

На дорогах місцями ожеледиця.

Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях температура до +3°

У п’ятницю, 25 листопада в Україні буде хмарно, у центральних, південних, більшості північних областей на Закарпатті та Прикарпатті дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уранці у північних, центральних та південних областях туман; у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Удень 4-9° тепла, в Криму 10-15°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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