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Правоохоронці розшукують в Україні 323 дитини

Знайшли 7718 зниклих дітей.

Правоохоронці розшукують в Україні 323 дитини
Фото: Національна поліція

За 9 місяців правоохоронці під час перевірки на блокпостах виявили 705 розшукуваних та майже 5 тис. підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. 

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Також виявлено 2,6 тис. транспортних засобів, які перебували у розшуку. 

“Знайшли 7718 зниклих дітей. 323 дитини ще розшукуємо. Всього внаслідок обстрілів та бойових дій 440 дітей загинуло та 847 травмовано”, – зазначив він.

Клименко додав, що під час розмінування сапери оглянули більше 14,8 тис. га території, вилучивши майже 147 тис. боєприпасів та понад 4,4 тонни вибухових речовин. Вибухотехніки знищили 48 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за 9 місяців розпочато 45 190 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками. Лише поліція реєструвала по 165 воєнних злочинів за добу.

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