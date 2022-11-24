В Україні на вулицях додатково патрулює 3000 поліцейських

В Україні до несення служби додатково залучено 3000 піших патрулів, а кількість автопатрулів збільшено вдвічі.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив у прямому ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Люди можуть звертатися за допомогою до поліцейських і безпосередньо на вулиці, і у відділках поліції, які працюватимуть як місця обігріву.

Глава Нацполіції також звернувся до громадян із проханням використовувати світлоповертальні елементи, флікери, ліхтарі, щоб водії могли бачити пішоходів у темряві.

Ігор Клименко наголосив, що всі підрозділи Національної поліції України працюють у повному обсязі.

“Всі підрозділи поліції обладнані генераторами, всі готові приймати громадян, в тому числі у разі необхідності для обігріву. Всі правоохоронні структури і рятувальники готувалися до такої ситуації”, – додав він.

Глава відомства повідомив, що поліцейські відділки, як і “пункти незламності”, відкриті для громадян.

“Більше 1200 відділків поліції по всій території нашої держави працюють в повному режимі. І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, зокрема і обігріву, до відділків поліції в регіонах”, – повідомив Клименко.

Нагадаємо, 23 лютого ворог атакував ракетами будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у Києві та чотирьох областях: Київській, Вінницькій, Львівській і Запорізькій.