Велика частина водіїв досі пересуваються на літній гумі, - Небитов

Саме літня гума на зимовій дорозі є однією із причин заторів, ДТП, травмування і загибелі.

Із 367 водіїв транспортних засобів зупинених для профілактики - 156 пересувалися на літній гумі.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Небитов у Facebook.

"На Київщині в рамках профілактики безпеки на дорогах лише за одну добу ми поспілкувались із водіями 367 транспортних засобів, і от сумний результат - 156 з них пересувалися на літній гумі! Відверто був вражений такою безвідповідальністю керманичів", - написав він.

Небитов нагадав, що автомобіль - це джерело підвищеної небезпеки. І саме літня гума на зимовій дорозі є однією із причин заторів, ДТП, травмування і загибелі.

"Очевидно, що крім себе, водії наражають на небезпеку і інших учасників дорожнього руху, яких некерований автомобіль може просто вбити. 330 ДТП вже трапилось на дорогах Київської області з перших сніжних днів, 47 з них із потерпілими", - повідомив він.

Крім того, він зазначив, що на сьогодні відсутня адміністративна відповідальність за несвоєчасну зміну гуми у зимовий період.

Нагадаємо, у Києві протягом жовтня в ДТП загинуло 15 людей, 11 з них - пішоходи.