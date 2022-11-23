Мільйони готівки, "сумнівні" росіяни та перевірка на поліграфі: СБУ оприлюднила подробиці обшуків у приміщеннях УПЦ (МП)

Служба безпеки України оприлюднила подробиці обшуків, які провела 22 листопада на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, вони спільно зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії ретельно перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Понад пів сотні осіб пройшло поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема, з використанням поліграфа. Серед них були не тільки громадяни України, а й іноземці, до прикладу, з РФ.

Як зазначили в спецслужбі, деякі з осіб при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. СБУ щодо них проводить поглиблену перевірку.

На території Києво-Печерської Лаври знайшли 32-річного українця, який може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван".

Затриманий також є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP громадянина Російської Федерації О. Орлова. Орлов володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі його майно заарештоване в межах кримінального провадження.

Під час обшуків у приміщеннях УПЦ (МП) виявили:

проросійську літературу. Її використовують під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского міра";

готівку на загальну суму понад 2 млн грн, понад $100 тис. доларів та декілька тисяч російських рублів.

Знайдені матеріали передадуть на відповідні експертні дослідження.

Нагадаємо, СБУ провела обшук в приміщеннях Сарненської єпархії УПЦ в Рівненській області після анонімного повідомлення про те, що керівництво єпархії приховує ворожі ДРГ.