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Росія розповсюджує фейк про обстріл ЗСУ промислової зони Запорізької АЕС

Ппропагандистські ЗМІ маніпулюють, що “після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть “ждуни”.

Росія розповсюджує фейк про обстріл ЗСУ промислової зони Запорізької АЕС

Речник Міністерства оборони Росії розповсюджує фейк, що “українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС”.

Однак така інформація не відповідає дійсності, наголошують у Центрі протидії дезінформації при РНБО

Російські пропагандистські ЗМІ маніпулюють, що “після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть “ждуни”, (оскільки у місті) страшна атмосфера гуманітарної катастрофи”. 

“Звичайні люди, які не  наважилися залишити рідний дім, не лише зазнають репресій з боку ЗСУ, але й у будь-який момент можуть померти від голоду та холоду”, – пишуть окупанти.  

Коментуючи обшуки у Києво-Печерській лаврі, віце-спікер Держдуми РФ Анна Кузнєцова заявила, що “з православ’ям працюють за “завітами Ілліча”: “…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією… Попів слід заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спростував фейки про експорт електроенергії в ЄС, евакуацію через блекаути й вибіркове відключення міст.

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