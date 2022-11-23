Росія розповсюджує фейк про обстріл ЗСУ промислової зони Запорізької АЕС

Ппропагандистські ЗМІ маніпулюють, що “після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть “ждуни”.

Речник Міністерства оборони Росії розповсюджує фейк, що “українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні Запорізької АЕС”.

Однак така інформація не відповідає дійсності, наголошують у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Російські пропагандистські ЗМІ маніпулюють, що “після приходу ЗСУ з Херсона хочуть виїхати навіть “ждуни”, (оскільки у місті) страшна атмосфера гуманітарної катастрофи”.

“Звичайні люди, які не наважилися залишити рідний дім, не лише зазнають репресій з боку ЗСУ, але й у будь-який момент можуть померти від голоду та холоду”, – пишуть окупанти.

Коментуючи обшуки у Києво-Печерській лаврі, віце-спікер Держдуми РФ Анна Кузнєцова заявила, що “з православ’ям працюють за “завітами Ілліча”: “…необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією… Попів слід заарештовувати…, розстрілювати нещадно та повсюдно”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спростував фейки про експорт електроенергії в ЄС, евакуацію через блекаути й вибіркове відключення міст.